مناطق الداخل المحتل تشتعل غضبا للأقصى

شهدت مناطق مختلفة من الداخل المحتل تفاعلا، مع أحداث المسجد الأقصى في اليوم الثاني على نطاق واسع، حيث اتسعت رقعة المواجهات أفقياً من حيث الجغرافيا، وازدياد أعداد المشاركين، وتحول الوقفات إلى مظاهرات.



واندلعت مواجهات في منطقة أم الفحم وباقة الغربية والرينة وحيفا وكفر مندا، تخللها مواجهات مع شرطة الاحتلال، واشعالا للإطارات، ودفعت شرطة الاحتلال بقوات معززة، وشنت حملة اعتقالات في اوساط المتظاهرين.



كذلك ارتفعت وتيرة التفاعل لتتجاوز رفع الإعلام و الشعارات، حيث شهدت المظاهرات أشكالأ خشنة تطورت إلى مواجهات مع شرطة الاحتلال التي قامت بملاحقة المتظاهرين وضربهم وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز صوبهم.، وتخلل المواجهات في أم الفحم اطلاق الرصاص الحي عندما اكتشف المتظاهرون قوة خاصة من المستعربين.

كما شهدت كلا من يافة الناصرة وسخنين وعرابة البطوف وشفا عمرو مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال في الأقصى. وعلى صعيد اليوم الخميس هناك دعوات في عكا وفي سخنين الساعة الخامسة مساء.