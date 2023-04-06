نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا ويهدد بقرارات حاسمة

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء أنه سيترأس اجتماعًا أمنيا رفيع المستوى لمتابعة التطورات عقب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة، "واتخاذ قرارات حازمة".

وأوضح مكتب نتنياهو، أنه يجري اطلاع رئيس الحكومة على الأحداث الأمنية ، حيث سيقيّم الوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية.

وكانت القناة 14 العبرية ذكرت أن نحو (100) صاروخ أطلقت من لبنان خلال عشر دقائق على مستوطنات وبلدات شمالي فلسطين المحتلة.



وأعلن الاحتلال عصر اليوم الخميس عن إصابة مستوطنَين اثنين بجراح جراء إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة عام 1948.