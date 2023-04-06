اتفاق سعودي إيراني على بدء فتح السفارتين

اتفق وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين في المدة المتفق عليها في غضون شهرين.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك بين البلدين، عقب لقائهما في العاصمة الصينية بكين، وهو الأول منذ الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية في 10 مارس/آذار الماضي.

وقال البيان، إنه جرت مباحثات بين الوزيرين في بكين، "في إطار التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما".

وأكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأكد الجانبان "حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقيتين أولهما للتعاون الأمني الموقعة في 2001م، وأخرى مرتبطة بمجالات بينها الاقتصاد والموقعة في 1998م".

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين الفرق الفنية في الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات.

وعبر الجانبان عن "تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية، وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات.

وأكد الجانبان "استعدادهما لبذل كل ما يمكن لتذليل أي عقبات تواجه تعزيز التعاون بينهما"، متفقين على "تعزيز تعاونهما في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجدد وزير خارجية السعودية دعوته لنظيره الإيراني، لزيارة المملكة وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة الرياض، فيما وجه وزير خارجية إيران لنظيره السعودية دعوة لزيارة إيران وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة طهران.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.