مصر تعلن الموعد الفلكي لعيد الفطر 1444 - 2023

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، جاد القاضي، أن حسابات المعهد الفلكية تظهر أن هلال شوال سيولد في الساعة 06:14 يوم الخميس 29 رمضان، في 20 أبريل (يوم الرؤية).

وأوضح القاضي في منشور عبر صفحة المعهد الرسمية على (فيسبوك)، أن هذه الحسابات الفلكية يقوم بها "معمل أبحاث الشمس في المعهد أظهرت أن يوم الرؤية هو يوم الخميس 29 من رمضان 1444هجرية الموافق 20 أبريل 2023".

وتابع رئيس المعهد القومي المصري: "يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 – 35 دقيقة).

وأردف: "وبذلك تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 21 أبريل 2023 (عيد الفطر المبارك).

ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 نيسان/ أبريل 2023 وصلاته عند الساعة 5:47 صباحاً في العاصمة