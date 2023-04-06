لبنان: مستعدون للتعاون مع (اليونيفيل) لعودة الهدوء والاستقرار

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن استعدادها للتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، في ظل إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الشمال الفلسطيني.

وحذرت الخارجية اللبنانية في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، من نيات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأبدت الخارجية اللبنانية حريص بلادها على الهدوء والاستقرار، داعيةً المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف التصعيد، ومؤكدةً التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١.

وفي السياق، قال الجيش اللبناني في بيان له، إنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني يقوم بتسيير دوريات في المنطقة بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وأضاف أن وحدة من الجيش عثرت على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها.

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء اليوم عن إطلاق 34 صاروخًا و3 قذائف هاون، من لبنان تجاه مستوطنات الشمال.

وتسود حالة من التوتر الشديد في قطاع غزة والحدود الشمالية لفلسطين، على إثر إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية؛ رداً على جرائم الاحتلال واعتدائه على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك.