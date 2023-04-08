الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 6 درجات مئوية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا دافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ودافئاً في معظم المناطق، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد، خماسينيا حاراً جافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين، يستمر الجو حاراً وجافاً حيث تبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية حتى ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية وفي ساعات الليل تمتد الامطار لمعظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناُ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .