الكويت تدين اعتداءات الاحتلال المستمرة على الفلسطينيين

أدانت الكويت، اعتداءات الاحتلال (الإسرائيلي) المستمرة على الشعب الفلسطيني.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، عن إدانة واستنكار الكويت للاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحملت الكويت (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة نتيجة اقتحام القوات (الإسرائيلية) للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين المعتكفين وطردهم بقوة السلاح.

وأكدت رفضها التام لهذه الاعتداءات المتواصلة والتصعيد الممنهج والانتهاكات والجرائم (الإسرائيلية) الخطيرة، والتي تشكّل خرقًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين كافة.

وجددت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته "لوقف العنف والتجاوزات (الإسرائيلية) المتكررة، والعمل على توفير الحماية الكاملة للمصلين في المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين".