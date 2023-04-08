دعوات للتظاهر نصرةً للمسجد في الأقصى في قلنسوة

دعا نشطاء بمدينة قلنسوة الفلسطينيين بأراضي48 للحشد والمشاركة في وقفة احتجاجية في المدينة نصرةً للمسجد الأقصى المبارك.

ولفتت الدعوة التي نشرها النشطاء إلى أن الوقفة ستكون مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ 9 مساءًا عند المدخل الشرقي للمدينة.

وأشار ناشط بأراضي48 إلى أن الوقفة تأتي رفضًا للاعتداءات (الإسرائيلية) على المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك.

وذكر أن التظاهرة ستعبر عن غضب الشارع الفلسطيني تجاه اعتداء شرطة الاحتلال على المرابطات داخل باحات الأقصى.

وأوضح الناشط أن الوقفة ستأتي أيضًا لإسناد قطاع غزة، عقب إطلاق صواريخ تجاه القطاع قبل يومين.

وتابع، "هذه الوقفة ستعبر عن الغضب الفلسطيني من كل شيء، ستعبر عن غضب الفلسطينيين تجاه إعدام الشبان في الضفة، وإعدام ابن النقب محمد العصيبي".

المصدر: الجرمق الاخباري