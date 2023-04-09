دفاعا عن الأقصى والأسرى ودعما للمقاومة: مظاهرات حاشدة في برلين

في إطار فعالياتها الشعبية المستمرة في الشتات نظّمت "حركة المسار الثوري البديل" و "شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى" بالتعاون مع قوى ومنظمات أممية صديقة مظاهرة جماهيرية حاشدة اليوم السبت في العاصمة الالمانية برلين "دفاعاً عن القدس والأقصى والأسرى ودعماً للمقاومة الفلسطينية حتى العودة والتحرير

وتقدَّمت صفوف المسيرة يافطات "الحملة الدولية لتحرير جثامين الشهداء" والأعلام الفلسطينية ورايات صامدون وصور الشهيد باسل الأعرج والأسير الكاتب وليد دقة والشيخ خضر عدنان.

فيما رددت الجموع هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ووحدة الشعب والساحات في مواجهة العدوان الصهيوني ومشاريع التصفية.

وأكدت على تمسكها بحق العودة والتحرير الشامل ودعمها لمسار الكفاح الثوري المسلح نهجاً ثورياً بديلاً ومُستمراً حتى زوال كيان الاحتلال من كل أرض فلسطين من النهر إلى البحر

وألقيت كلمات باسم "شبكة صامدون" و"الحملة الدولية لتحرير جثامين الشهداء" باللغتين العربية والالمانية، كما شاركت في المظاهرة قوى أممية وعربية ولجان المقاطعة وتجمعات نقابية وشبابية في برلين.

بدورها دعت "المسار الثوري" في وقت سابق كافة التجمعات الشعبية الفلسطينية والعربية وأنصار الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في فضح جرائم الكيان الصهيوني بحق شعبنا في القدس والأقصى.

ودعت منظمات الحركة ولجانها وأنصارها للإعلان عن حراكٍ شعبيّ متواصل في مختلف الساحات دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وإسناداً للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.