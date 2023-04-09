الاقتصاد تطالب أصحاب محال الملابس الالتزام بإشهار الأسعار للمواطنين

طالبت وزارة الاقتصاد الوطني أصحاب محال الملابس خاصة الأطفال بإشهار الأسعار أمام المواطنين في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أنه ومن خلال متابعتها الميدانية، وجدت تذمرا كبيرا من المواطنين على أصحاب المحال نتيجة رفع أسعار الملابس.

ودعت الوزارة أصحاب محال الملابس بإعلان الأسعار بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمواطنين بشكل مباشر عليها أو وضعها بشكل بارز في مكان عرضها.

كما وطالبت أصحاب المحال بصرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين والاكتفاء بالربح القليل كي يتمكن المواطن من شراءها.

وأكدت الوزارة أنها وجهت طواقم حماية المستهلك لممارسة دورهم الرقابي في متابعة محال الملابس واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.