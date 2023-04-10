شاهد| الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى ودعوات للرباط فيه

أدى الآلاف من المصلين صلاة فجر التاسع عشر من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات سلطات الاحتلال، ومنع الشباب من دخول الأقصى.

#مباشر #مباشر تشاهدون الآن: نقل شعائر صلاة الفجر من الأقصى #الأقصى_يستغيث #عدوان_الفصح #برباطنا_نحميه #عينك_على_الوطن Posted by ‎سراج‎ on Sunday, April 9, 2023

وتمكنت أعداد كبيرة من المصلين من أداء صلاة فجر التاسع عشر من شهر رمضان بالمسجد الأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بالتضييق على حافلات المصلين القادمين لأداء صلاة الفجر بالأقصى.

وكان المئات من المصلين قد اعتكفوا الليلة الماضية في المسجد القبلي بعد أن أغلقوا أبوابه في وجه قوات الاحتلال منعا لاقتحامه وتفريغه من المصلين كما اعتادت خلال الأيام القليلة الماضية.

وأدى عشرات الآلاف من المصلين صلاتي العشاء والتراويح أمس الأحد في المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الـ18 من شهر رمضان.

واحتشد قرابة 25 ألف مصلٍ لأداء صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى، رغم تشديدات الاحتلال وتضييقاته.

ودعت مؤسسات وشخصيات مقدسية إلى ضرورة الرباط في الأقصى بعد صلاة الفجر، للتصدي لاقتحامات المستوطنين، التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها اليوم الاثنين.

واقتحم مستوطنون أمس الأحد، المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط تصدي المرابطين بالتكبيرات والهتافات.

وانتشرت قوات كبيرة للاحتلال في باحات المسجد لتأمين اقتحام المستوطنين، كما انتشرت في البلدة القديمة قبيل الاقتحام.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام الماضية اقتحامات وحشية تخللها اعتداء على المعتكفين بالهراوات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة.

وتتواصل الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك والاعتكاف فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.