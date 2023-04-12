أسبوع مصيري للاقتصاد (الإسرائيلي) والدولار‎-‎شيكل

يمر الاقتصاد (الإسرائيلي) بأسبوع مهم للغاية، في ظل ترقب عدة بيانات اقتصادية، ستتضح ‏خلال اليومين المقبلين.‏

فبجانب الوضع الأمني، والضرر المعنوي الذي لحق بالاقتصاد (الإسرائيلي) بسبب التصعيد على ‏عدة جبهات،‏ نجد أن بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم وما يتبعها من ‏بيانات التضخم (الإسرائيلية) يوم الجمعة المقبلة ستكون في غاية الأهمية لتحديد سلوك الدولار-‏شيكل.‏

ولا شك أن بيانات التضخم ستكون محددا رئيسيا باتجاه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ‏و(إسرائيل).‏

وفي ذات السياق فإن مصير الاحتلال الاقتصادي سيتحدد بعد غد الجمعة، لصدور التصنيف ‏الائتماني لدولة الاحتلال.‏

ستصدر وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية -والتي تعتبر من أهم الوكالات على مستوى العالم- ‏تصنيفها للاقتصاد (الإسرائيلي) بعد غد الجمعة، وسيتأثر التصنيف على غير العادة بقانون ‏الإصلاح القضائي.‏

ويأتي التصنيف بعد تقرير نشرته "موديز" في مارس الماضي بعنوان: "التغييرات القضائية ‏المخططة يمكن أن تضعف القوة المؤسسية (لإسرائيل)".‏

وصباح اليوم الأربعاء، صعد الدولار-شيكل إلى أعتاب الـ 3.7، ويأتي هذا الصعود قبيل ‏البيانات شديدة الأهمية التي ستصدر تباعا والتي تعمل على زيادة تحركات المستثمرين في ‏عاصفة تسبق صدور البيانات.‏

ويبدو تخوف المستثمرين واضحا في ظل أسبوع مصيري على الاقتصاد (الإسرائيلي) وعملة الشيكل ‏أمام العملات الأخرى.‏

وعن مصير الدولار-شيكل خلال الأيام المقبلة، نجد أن الزوج تلقى الضربة الأولى ‏من الأحداث الأمنية على دولة الاحتلال والتي كانت من عدة جبهات وهو ما يعزز ضعف العملة ‏‏(الإسرائيلية).‏

وحاليا يوجد قرار مهم على صعيد بيانات التضخم الأمريكية والتي يبدو أنها ستأتي بمفاجأة عصر ‏اليوم الأربعاء قد تدفع بحركة قوية على مؤشر الدولار.‏

كما أن بيانات التضخم (الإسرائيلية) يوم الجمعة المقبلة مهمة جدا لتحديد مسار الدولار-شيكل.‏

ويبقى الحدث الأبرز هو تصنيف وكالة موديز -ففي حال حمل التقرير إشارات سلبية على ‏الاقتصاد (الإسرائيلي) فسندخل العمق السبعيني للدولار شيكل وبكل أريحية.‏

وتجدر الإشارة إلى أن الدولار شيكل ارتفع صباح اليوم الأربعاء إلى مستوى 3.69.‏