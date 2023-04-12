وفاة 441 مهاجراً خلال الربع الأول من العام الجاري

توفي أكثر من 441 مهاجراً في رحلات العبور إلى الدول الأوروبية عبر البحر المتوسط، خلال الربع الأول من العام الجاري، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2017.

وقال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة أنطونيو فيتورينو، اليوم الأربعاء، إن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر البحر المتوسط منذ 2017، كان أكثرها في الفترة بين كانون الثاني/ يناير، وشهر مارس/ أذار.

وأضاف أن "الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر المتوسط لا تُحتمل"، مشيراً إلى أن "أكثر من عشرين ألف حالة وفاة على هذا الطريق منذ 2014".

وأبدى "فيتورينو" خوفه من "أن يصبح موت هؤلاء أمراً عاديا".

وفي سياق متصل، لفتت الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني "حشد"، إن 362 فلسطينيًا لقوا مصرعهم أو فقدوا في البحر خلال محاولات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014.