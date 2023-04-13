دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، القوات المسلّحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي" وفق محطة "سي سي تي في" الرسمية.

وفي كلمة ألقاها خلال تفقده مركز قيادة العمليات المشتركة باللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي، وظهر مرتديا الزي العسكري، قال شي إنه يتعين على الجيش تكريس كل طاقته والقيام بجميع أعماله من أجل استعداده القتالي، وتعزيز قدرته على القتال والانتصار، والوفاء بمهامه في العصر الجديد على نحو فعال، وفق تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الرئيس الصيني قوله إن وتيرة التغيرات الكبيرة التي لم يشهدها العالم منذ قرن تتسارع حاليا، مشددا على أن أمن الصين يواجه مزيدا من عدم الاستقرار وعدم اليقين.

وقالت الوكالة إن شي أصدر تعليمات للقوات المسلحة بدراسة المبادئ التوجيهية للمؤتمر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي ونشرها وتنفيذها على نحو كامل، واتخاذ إجراءات ملموسة لمواصلة تحديث الدفاع الوطني والجيش.

فيما نقلت محطة "سي سي تي في" الرسمية الأربعاء عن شي قوله إنّ الجيش يجب أن "يدافع بقوة عن سيادة أراضينا وكذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية، ويحافظ على الاستقرار الشامل لجوارنا".

والجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة هي موضوع تنافس قوي بين بكين التي تطالب بالسيادة عليها باعتبارها مقاطعة من مقاطعاتها، وواشنطن الحليف الرئيسي ومورّد الأسلحة لتايوان.

وكانت الصين نظّمت تدريبات عسكرية على مدى ثلاثة أيام، قدّمتها على أنّها "إنذار جاد" للجزيرة، بعد لقاء رئيستها مع مسؤول أمريكي كبير الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى أعلنت وزارة النقل التايوانية، الأربعاء، أن الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال الجزيرة الأحد 16 نيسان/أبريل بسبب "أنشطة فضائية" مما سيحد من الرحلات.

وأتى هذا الإعلان بعدما أنهت بكين، الاثنين، مناورات عسكرية كبيرة استمرت ثلاثة أيام حول تايوان، شملت محاكاة ضربات محددة الأهداف وتطويق الجزيرة.

ومنطقة حظر الطيران ليست مرتبطة على ما يبدو بالتدريبات.

فقد أعلنت الوزارة التايوانية أن بكين ستقيمها عند "مناطق التقاء عدد من الطرق الدولية بحجة "أنشطة فضائية"".

وسيستمر الحظر 27 دقيقة من الساعة 09,30 إلى الساعة 09,57 (01,30 إلى 09,57 ت غ) الأحد.

وكانت بكين أعلنت أولا عن حظر لثلاثة أيام لكنها غيرت خططها بعد اعتراضات من تايوان.

وكانت وزارة النقل قد أبلغت الصين الشيوعية أن هذا الإجراء "سيسبب مخاطر جسيمة وغير ضرورية للرحلات الجوية في المنطقة وسيضر بحقوق ومصالح الطيران الدولي".

وذكر متحدث باسم الحكومة اليابانية في وقت سابق أن حكومته تلقت إخطارا بإنشاء منطقة حظر للطيران لمدة ثلاثة أيام.

وقال هيروكازو ماتسونو إن "السلطات الصينية أبلغتنا بتحديد منطقة قد تؤثر على سلامة الطيران الجوي بسبب أنشطة الفضاء من 16 إلى 18 نيسان/أبريل".