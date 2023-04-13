جدارية فنية خلف الجدار العنصري العازل في لبنان

أحيا فنانون من سوريا، مصر، الجزائر، فلسطين، لبنان وإيران يوم القدس العالمي لهذا العام على الحدود اللبنانية الفلسطينية في لبنان على طريقتهم الخاصة خلف الجدار العنصري العازل بجدارية تحكي عن التحرير القريب لفلسطين المحتلة من جحافل العدو الصهيوني بأيقونات ورموز تتحدث عن المقاومة ضد العدو الصهيوني.

جدارية (وفتح قريب) استلهمت جملتها من القرآن الكريم وتم تصميمها بشكل مشترك بين الفنانين الستة بإشراف الفنان مسعود نجابتي المتخصص في مجال التصميم الفني المقاوم.

الجدارية التي تحمل في قلبها الحرية والنضال والتحرير القريب لفلسطين لأول مرة ترسم خلف الجدار العنصري العازل بحضور فنانين اتحدوا ووحدوا موقفهم تجاه فلسطين من دول إسلامية وعربية متعددة ما يبث الأمل ويرسل رسالة لكل أحرار العالم أن فلسطين والقضية الفلسطينية ومقارعة العدو الصهيوني هي البوصلة دائماً رغم كل ما يروج لمحوها.

جدارية (وفتح قريب) تم رسمها خلف الجدار العازل على الحدود اللبنانية الفلسطينية بحضور فنانين من مصر والجزائر ولبنان وسوريا وفلسطين وإيران في يوم القدس العالمي على مدار يومين.