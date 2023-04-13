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الرسالة تكشف.. السنوار و رئيسي يلقيان كلمة مهمة بغزة غدا

الرسالة نت - محمود هنية

كشفت مصادر في اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي، بأن مهرجان إحياء يوم القدس العالمي سيكون مميزاً هذا العام بخطابين مهمين.

حيث سيخاطب ولأول مرة في تاريخ قضية فلسطين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

كما سيشهد المهرجان خطاباً لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار أبو إبراهيم، وهو الخطاب الأول له منذ نهاية العام الماضي.

وإطلالة السنوار هي الأولى ايضا له بعد تطورات الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية، عقب تنكيل الاحتلال بالمصلين والمرابطين في الأقصى، وما أعقبه من رد المقاومة بصواريخ انطلقت من غزة ولبنان.

 

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