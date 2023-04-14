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شاهد| الآلاف يحتشدون للاعتكاف في الأقصى ويهتفون للمقاومة

الرسالة نت- القدس

احتشد آلاف الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، في المسجد الأقصى المبارك، للاعتكاف فيه، وإحياء ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، وسط هتافات للمقاومة الفلسطينية.

 

أدى أكثر من 35 ألف فلسطيني صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الخميس، في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وقدم المصلون لصلاة التراويح، رغم التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد.

ويفرض الاحتلال  إجراءات وقيود على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى، خصوصًا في شهر رمضان.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم، المرابطات المقدسيات هنادي الحلواني وخديجة خويص ونفسية من باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، وهن مبعدات عن الأقصى بقرار من الاحتلال.

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