نشر القبة الحديدية.. استنفار كبير لأمن الاحتلال في يوم القدس العالمي

أعلن أمن الاحتلال( الاسرائيلي) اليوم الجمعة عن رفع حالة التأهب على جميع الجبهات خشية وقوع هجمات بالتزامن مع يوم الجمعة ويوم القدس الذي يصادف اليوم.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية ان الجيش والأمن( الاسرائيلي) عززا من تواجدهما على شتى الجبهات بالاضافة لتعزيز قوات الدفاع الجوي ونشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في الكيان.

ويخشى الأمن (الاسرائيلي) كذلك من هجمات الكترونية بالتزامن مع يوم القدس حيث جرى تعزيز الحماية للمواقع الحيوية في الكيان.

وعلى صعيد المسجد الأقصى دفعت الشرطة (الإسرائيلية) بالمئات من عناصرها للانتشار في البلدة القديمة ومحيطها مع تدفق عشرات آلاف المصلين حيث يخشى من مواجهات بعد صلاة الجمعة.

بينما عزز الجيش قواته في الضفة الغربية وخاصة على المحاور الخطرة ونشر وحدات خاصة بعدة مناطق تحسباً لتنفيذ عمليات اطلاق نار.