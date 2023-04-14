أم المرابطات بالأقصى: نثق أن صورة سحل الحرائر لن تتكرر بعد اليوم

قالت المرابطة المقدسية عايدة صيداوي، :"إنّ حرائر الأقصى خط أحمر، وينبغي أن يدافع عنها كل السواعد الشريفة من النيل للفرات".

وأكدّت صيداوي لـ"الرسالة نت"، أن تصريح رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار "يمنح معنويات عالية لكل المرابطات، أن خلف سواعد شريفة وصادقة لن تسمح باستباحتهم".

وحذر السنوار الاحتلال من مغبة تكرار سحل المرابطات كما فعل مع المرابطة لارا معتوق، مشددًا على أن المساس بهم سيكون ثمنه دماء كثير، قائلًا :"الصورة يجب أن لا تتكرر".

وأضافت المرابطة صيداوي: "الاحتلال جرّب أن يكرر الصورة المرة الماضية وكان ما حدث من تصعيد، ولم يستطع أن يكررها بعد ذلك، ونحن نثق أن صورة سحل المرابطات لن يجرؤ على تكرارها مرّة أخرى".

وأوضحت أن الحرائر تعرضن لحملة إرهاب غير مسبوقة من الاحتلال، "العشرات تم ابعادهن، واعتقال أخريات، فضلا عن الاعتداء الجسدي واللفظي تجاه المرابطات عند اقتحام المسجد في أكثر من مرة، علاوة عن التهديد والترهيب التي تتعرض له الحرائر على مدار اللحظة".

وشددّت المرابطة المقدسية، على أن القدس تدرك جيدا أن خلفها شعب مستعد للتضحية من أجلها، والسنوار أرسل برقية عيد للحرائر في هذه الرسالة"، وفق تعبيرها.