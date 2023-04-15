جدارية (الفتح القريب) أمام أنظار الاحتلال جنوب لبنان

تزامنا مع يوم القدس العالمي، رسم عدد من الفنانين جدارية تحت عنوان ( وفتح قريب)، على جدار الفصل الذي أنشأه الكيان الصهيوني بين فلسطين المحتلة وجنوب لبنان.

وشارك برسم الجدارية الفنانون ولاء محمد من مصر ورضا قصير من لبنان وعلي جروان من فلسطين وفادي الفرج من سوريا وسمير بعداش من الجزائر ومسعود نجابتي من إيران، واستغرق إنجازها 48 ساعة في جنوب لبنان خلف الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وتم تنفيذ هذا الحدث الجماعي بجهود الشؤون الفنية للثورة الإسلامية وبمساعدة جمعية رسالات الفنية.

وحسب القائمين على النشاط، فإن هذا العمل انطلق من راية فكر جهادي ومقاومة الإمام الخميني، أي يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، يبعث برسائل عديدة للقريب وللبعيد، وللعدو وللصديق، ولكل فرد فاعل في ثقافتنا...إنها رسائل تخيف العدو أولاً، وتذكره أن فلسطين التي اغتصبها لن يبقى فيها لكونه محتلاً.

كما تحمل هذه الفعالية رسائل لهذا العدو تذكره بأن رحيله أصبح قريباً، ورسائل إلى فلسطين الداخل حتى يصبروا ويناضلوا، فالتحرير لا يأتي إلا من الداخل أولاً، ومن أصحاب القضية.

أيضا أراد المشاركون إيصال رسائل يوم القدس والتذكير بأن فلسطين هي الكتاب وهي قضيتنا الأساسية، والتي من خلالها سيتم القضاء على الصهاينة، وطردهم من بلادنا.