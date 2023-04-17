أحد أكثر البراكين فتكا في العالم ينشط بعد النشاط الزلزالي

تسبب ارتفاع النشاط الزلزالي مؤخرا، في تحفيز أحد أكثر البراكين فتكا في العالم، منذ آخر اندلاع له عام 1985.

وسجلت نيفادو ديل رويز الكولومبية 6 آلاف هزة أرضية يوميا الأسبوع الماضي، ما دفع المسؤولين إلى رفع حالة التأهب إلى ثاني أعلى مقياس وإجلاء أكثر من 2500 أسرة في المنطقة.

ويعيش حوالي 57 ألف شخص في منطقة خطر البركان، التي تنتشر عبر أجزاء من ست مقاطعات، وفقا للخدمات الجيولوجية الكولومبية (CGS).

وتسبب ثوران البركان عام 1985 في مقتل أكثر من 25 ألف شخص، وهو رابع أخطر ثوران بركاني في تاريخ البشرية، ما تسبب في دفن الناس تحت الانهيارات الجليدية من شظايا الأرض والصخور.

وتعتقد CGS أن الزلازل التي حدثت الأسبوع الماضي ناتجة عن تحرك الصهارة عبر نظام الأعطال، ما يمهد الطريق لما يمكن أن يكون ثوران نيفادو ديل رويز القاتل القادم.

ويمتد نيفادو ديل رويز على الحدود بين مقاطعتي توليما وكالداس في كولومبيا.

ويصل ارتفاع البركان، الذي تشكل منذ حوالي 150 ألف عام، إلى 17,717 قدما ويقع على بعد 80 ميلا إلى الغرب من العاصمة بوغوتا. وهو عبارة عن بركان طبقي يتكون من عدة طبقات من الحمم البركانية التي تتناوب بين الصخور والرماد البركاني المتصلب.

وفي 13 نوفمبر 1985، قذف نيفادو ديل رويز رمادا ساخنا وحمما بركانية إلى ارتفاع 23 ألف قدم في الغلاف الجوي، وفقا لمجلة Earth Magazine.

وتسبب الحدث في هدير الأرض، ما أدى إلى إطلاق تدفقات طينية يبلغ ارتفاعها أكثر من 98 قدما عبر المنطقة.

ولم يكن الانفجار البركاني كبيرا، لكن الحرارة المنبعثة خلال الحدث، والتي تحيط بالأنهار الجليدية على البركان، أطلقت تدفق الطين القاتل على القرى أدناه.

والآن، بعد أن أظهرت نيفادو ديل رويز علامات على النشاط، لم يوفر المسؤولون أي فرصة لإجلاء الأشخاص القريبين.

وقال مسؤولو الكوارث إن الماشية وهي مهمة لكثيرين كسبيل للعيش في المناطق الريفية قد يتم أيضا نقلها، أو يمكن للمزارعين العودة خلال النهار لرعايتها.

وقال إيفيليو أورتيز، وهو مزارع نجا من ثوران البركان عام 1985 مع زوجته وأطفاله الخمسة: "لا يخيفني الأمر لأنه سبق أن انفجر أصلا، وما سيؤكل أكل".

وقالت السلطات إنه يجب إجلاء الأطفال حتى ولو اختار أفراد الأسرة البالغون البقاء.

وقبل نشاط الأسبوع الماضي، قال المسؤولون إنه تم تسجيل ما معدله 50 هزة يوميا، مع أحداث طفيفة على مدى السنوات العشر الماضية.

وقد بدأ النشاط في التباطؤ يوم الأحد، لكن البركان أطلق عمودا من الرماد يبلغ ارتفاعه 3000 قدم في نفس اليوم.

ورفعت الحكومة مستوى التأهب حيال ثوران البركان من الأصفر إلى البرتقالي الأسبوع الماضي استعدادا لثورانه في الأيام أو الأسابيع المقبلة.