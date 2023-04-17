أبو مرزوق: تفاعل الشعب مع يوم الأسير انخراط بهذه القضية

أكد رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن تفاعل الشعب الفلسطيني مع يوم الأسير بهذا الحجم الكبير، يمثل إعلانًا لفشل سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الاعتقال التعسفي ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك في أعقاب إحياء الفلسطينيون، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل/ نيسان من كل عام.

وقال "أبو مرزوق" في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، إن إحياء الشعب الفلسطيني ليوم الأسير، تعبير عن انخراطه بهذه القضية الإنسانية المأساوية، التي دخلت كل بيت فلسطيني.

وأشار إلى أن العائلات الفلسطينية تعرف معاناة الأسرى عن قرب، "لأنها طالت كل شارع وكل عائلة، حتى إن هناك أسيرا واحدا على الأقل لكل بيت فلسطيني"، فضلا عن بيوت فيها عدد كبير من أبنائها الأسرى الذين لم يجتمعوا على مائدة واحدة منذ سنوات طويلة، وفق تعبيره.

وأوضح أن الأسرى الفلسطينيون يواجهون عقوبة السجن لأدنى سبب، فمنهم من يعتقل لممارسة نشاط سياسي، أو المشاركة بمظاهرة، أو رشق حجارة، أو حتى ارتداء ملابس تمثل العلم الفلسطيني.

وأضاف: "الأسرى قضوا في سبيل الدفاع عن الوطن سنوات طويلة خلف القضبان، وتحت ظروف قاسية جدا، وأنهم يتعرضون للتعذيب بشكل دائم وممنهج".

ويحلّ يوم الأسير هذا العام على 4900 أسير موزعين على 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيليا، منهم 160 طفلًا، و31 أسيرة، و1000 معتقل إداري، وأكثر من 700 مريض، بحسب معطيات "مؤسسات الأسرى.