تأجيل جلسة الإفراج عن خضر عدنان بكفالة ليوم الخميس

أجلت محكمة "سالم" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، جلسة محكمة للأسير الشيخ خضر عدنان للنظر في طلب الإفراج عنه بكفالة حتى الخميس المقبل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم، إن محكمة "سالم" أجلت الجلسة نظرًا لوضع الأسير خضر عدنان الصحي الخطير جدًا، والذي وصل له بعد مرور 72 يومًا على إضرابه رفضًا لاعتقاله.

وأوضح نادي الأسير: "قررت المحكمة إرجاء إعطاء ردها على الطلب حتى يوم الخميس، وذلك رغم الوضع الخطير الذي وصل له".

وعقدت الجلسة بحضور الأسير "عدنان" عبر الفيديو كونفرنس. وخلال الجلسة هددت النيابة العامة الإسرائيلية بتنفيذ العلاج القسري بحقّ خضر عدنان، وفقًا لما ورد في بيان نادي الأسير.

ونوه نادي الأسير إلى أن "خضر عدنان" يواصل رفضه أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وأمس الأحد، حذر نادي الأسير، من استشهاد خضر عدنان (44 عامًا) من عرابة جنوبي مدينة جنين، والمضرب عن الطعام رفضا لاعتقاله، وشرع به منذ يوم اعتقاله في الـ 5 من شباط / فبراير الماضي.

ووفقًا لآخر زيارة جرت للأسير عدنان نهاية الأسبوع المنصرم، فإن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه في عيادة "سجن الرملة" في زنزانة مزودة بالكاميرات، ويتعمد السّجانون اقتحام زنزانته بشكل متكرر.

ويعتبر أنّ الأسير "عدنان" أبرز الأسرى الذين واجهوا اعتقالاته المتكررة بالإضراب عن الطعام، وهذا الإضراب السّادس الذي يخوضه على مدار سنوات اعتقاله، وهو أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمس السّابقة.