مقال: الرئيس محمود عباس دمر الحركة الوطنية الفلسطينية





فساد محمود عباس وحكمه الاستبدادي متأصلان بعمق، ولكن في الآونة الأخيرة أدت قيادته الضعيفة إلى سيطرة المتطرفين الفلسطينيين على مجرى الأحداث، في رقصة ثنائية خطيرة مع المتطرفين المنتخبين في إسرائيل.

دمر محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، الحركة الوطنية الفلسطينية منذ انتخابه لمدة أربع سنوات فقط في عام 2005.

نحن الآن في عام 2023 وقد مهد ضعف عباس الطريق أمام حماس والجهاد الإسلامي وجيوب المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية لمحاربة إسرائيل في السعي لإقامة دولة فلسطينية.

والأسوأ أن ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تسيطر على معظم جوانب حياة الفلسطينيين، قد بدأت مؤخرًا في البحث عن عشائر يمكن أن تجتمع من أجزاء مختلفة من الضفة الغربية لتشكيل قوة سياسية بديلة لعباس ومنافسيه الأكثر راديكالية على غرار "روابط القرى" التي حاولت إسرائيل، وفشلت، في تمكينها كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الثمانينيات.

أتذكر بوضوح اليوم الذي اقتحم فيه أعضاء روابط القرى مكتبي في جريدة الفجر في القدس عام 1984 وهددوني بقتلي إذا لم أتوقف عن الكتابة وأنهم كانوا مجرد متعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي.

ضعف عباس وانخفاض تأييده إلى ٤٪ فقط بين الفلسطينيين يعود إلى فساده وفساد كبار مسؤوليه وأسلوبه الاستبدادي في الحكم الذي يشمل السيطرة على الفروع التشريعية والقضائية والتنفيذية للسلطة الفلسطينية، ورفضه السماح لقوات الأمن الفلسطينية التي يزيد عددها عن 50000 فرد بالدفاع عن الفلسطينيين بشكل مناسب، على أقل تقدير، في الضفة الغربية.

لكنه تشبث بالسلطة لأنه يخشى أنه في حالة استقالته أن يقوم رئيس السلطة الفلسطينية أو زعيم منظمة التحرير الفلسطينية القادم بملاحقته هو ونجليه بتهم الفساد وإساءة استخدام السلطة. أصبح نجلا عباس الآن من أصحاب الملايين وروجا لمكانتهما بصفتهما نجلي لعباس للفوز بصفقات تجارية مربحة.

يرفض عباس التنازل عن منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لأنه شخص متعطش للسلطة، ويشجعه كبار مستشاريه على عدم التنازل عن أي صلاحيات لأي شخص آخر خوفًا من خسارة نفوذهم وثرواتهم بصفتهم مستشارين لعباس.

بعد انتخاب عباس بعد وفاة ياسر عرفات، تخلص من معظم مستشاري عرفات لأن الولاء له وحده كان هو المعيار الأساسي لاختيار المستشارين والوزراء.

وللأسف، لم ينتج عن حكم عباس سوى القليل من التطورات الملموسة التي عادت بالفائدة على الشعب الفلسطيني. نجح عباس وفريق السياسة الخارجية في الانضمام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة عضو وتمكنوا من الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك اليونسكو ومحكمة العدل الدولية.

ربما يكون عباس مقتنعًا بأنه الزعيم الوحيد، بين مختلف الفصائل المعارضة، من حماس إلى المنشقين عن فتح، المؤهل لمنع تفكك الضفة الغربية.

لكن مع سيطرة حماس على غزة، أصبح هناك سلطتان فلسطينيتان، ولم يتم تحقيق أي تقدم على جبهة عملية السلام. كما تمتد المستوطنات الإسرائيلية على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وقد تضخم عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 500 ألف مستوطن. من الناحية الاقتصادية، انخفض مستوى المعيشة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتم استخدام قوات الأمن الفلسطينية لقمع المعارضة الفلسطينية، وتقديم الحماية لإسرائيل من الهجمات الفلسطينية المحتملة.

يتم إيلاء اهتمام أقل مما يجب للدور المدمِّر الذي يلعبه عباس في إبقاء الشعب الفلسطيني مضطهدًا لأن التركيز على الأعمال الفظيعة التي تقوم بها إسرائيل يعتبر أسهل بكثير.

في الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، ثار غضب العالم، ولا سيما العالم الإسلامي والعربي ، من الصور اللعينة للشرطة الإسرائيلية وهي تضرب بلا رحمة المصلين المسلمين وتتعمد، من بين أمور أخرى، تدمير منبر الإمام وغيره من الأثاث داخل المسجد الأقصى الذي يعتبر ثالث موقع مقدس في الإسلام. أصيب عشرات الفلسطينيين خلال الاعتداء واعتقل المئات وشوهد العديد منهم مقيدي الأيدي وملقين على أرضية المسجد الأقصى المفروشة بالسجاد.

دفعت أعمال العنف في الأقصى حماس إلى إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل من لبنان لأول مرة، مما أقحم لبنان في أشد موجة من أعمال العنف تشهدها الجبهة اللبنانية منذ عام 2006. وفي الوقت نفسه، أطلقت حماس والجهاد الإسلامي صواريخ باتجاه إسرائيل من غزة . وبعد ذلك بيوم تم إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من سوريا.

لم نتفاجأ عندما ردت إسرائيل بالتالي على الجبهات الثلاث.

كان هذا حدث نادر في تاريخ إسرائيل أن تتعرض للهجوم على ثلاث جبهات، وكانت السابقتان التاريخيتان الأخريان الوحيدتان في عامي 1948 و 1967.

يبدو أن الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية قد تخلتا عن السيطرة - إسرائيل عن طيب خاطر وفلسطين عن غير قصد - على سلطاتهما لعناصر متطرفة.

في رام الله، تم اختزال منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني والمعترف به في جميع أنحاء العالم، في ظل للمنظمة التي كانت تمثلها يومًا وأصبحت تؤدي الآن وظائف ثانوية نيابة عن الشعب الفلسطيني خارج فلسطين.

وفي الوقت نفسه، أصبحت السلطة الفلسطينية، التي انبثقت عن اتفاقيات أوسلو، مركزًا لحكومة عاجزة بفضل افتقارها للمصداقية بين شعبها والقيود التي لا تنتهي التي فرضتها عليها إسرائيل.

خلقت القيادة الضعيفة لعباس كرئيس للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية فراغًا في القيادة تبنته حماس والجهاد الإسلامي وجيوب المقاومة المستقلة في الضفة الغربية بكل سرور.

في غضون ذلك في إسرائيل، تم منح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي جمع 15 لائحة اتهام جنائية بين عامي 1993 و 2007، الإشراف على الشرطة الإسرائيلية، وهاجمت قوة الشرطة نفسها بلا رحمة المصلين في المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.

وتم منح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إشرافًا إضافيًا على "الإدارة المدنية" العسكرية الإسرائيلية، والتي، للتذكير، تشرف على ما هو مسموح وما هو غير مسموح للفلسطينيين فعله بشكل يومي وأيضًا على بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ينبع الدور الأساسي الذي اضطلعت به حماس في "الدفاع عن الأقصى" أساسًا من ضعف السلطة الفلسطينية على الرغم من قيادتها لقوة أمنية كبيرة متمركزة في الضفة الغربية.

حماس ترى أن إسرائيل تعاني ضعفًا بسبب الاضطرابات والتظاهرات الجماهيرية التي هزت إسرائيل في أعقاب محاولات نتنياهو إصلاح النظام القضائي في إسرائيل، وهي تعلم بالشلل الذي أصاب السلطة الفلسطينية تحت قيادة عباس وفقدان القيادة لثقة الشعب بشكل شبه تام.

للأسف، فإن إسرائيل وفلسطين متورطتان الآن في موجة من العنف والتهديد بقدوم المزيد من العنف لأن الحكومتين تخلتا عن سلطاتهما للمتطرفين - حماس والجهاد الإسلامي من ناحية، والحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف - فصيل كهانيست عوتسما يهوديت - من ناحية أخرى.

تظهر أحدث استطلاعات الرأي العام في إسرائيل أن الدعم الشعبي لنتنياهو "ينهار"، وإذا ما تم إجراء الانتخابات الآن، فإن ائتلاف نتنياهو الحالي سيحصل على 46 مقعدًا فقط في الكنيست بدلًا من مقاعد الأغلبية الـ 64 التي يسيطر عليها اليوم.

وبالمثل، فإن عباس، البالغ من العمر 87 عامًا وما زال متمسكًا بالسلطة الوهمية التي يمتلكها حاليًا، لن يغيب عن المشهد إذا اختفى هو ورفاقه.

لا يمكن زن يكون لدينا أمل في تحقيق السلام - أو حتى الشروع في طريق العودة إلى مفاوضات جادة – في الوقت الذي يمارس فيه المتطرفون المتشددون تأثيرًا كبيرًا على كلا الجانبين.

عباس ليس متطرفًا لكن ضعفه دفع المتطرفين الفلسطينيين للسيطرة على مجرى الأحداث. لكن إذا استمر عباس ونتنياهو المتشبثان بالسلطة في منصبهما، فإن الأمل في السلام لن يظهر إلا كحلم بعيد المنال.

* د.بشارة بحبح هو رئيس التحرير السابق لصحيفة الفجر المقدسية. درس في جامعة هارفارد وتولى منصب زميل في معهد الشرق الأوسط التابع لها، وعمل عضوًا في الوفد الفلسطيني لمحادثات السلام متعددة الأطراف حول الحد من التسلح والأمن الإقليمي.