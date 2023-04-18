إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في القدس

أصيب مستوطنان (إسرائيليان) صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أطلق فلسطيني النار عليهما في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ووفقا لوسائل إعلام (إسرائيلية)، فإنه تم الإعلان عن إصابة (إسرائيليين) اثنين بحالة متوسطة في عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بالقدس، وانسحاب المنفذ.

وأفادت القناة 13، بأن قوات معززة من الشرطة أجرت عمليات بحث واسعة عن منفذي عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح.

وأشارت القناة إلى أن قوات من الشرطة وعناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك" حاصروا بناية مخيم الصمود في الحي، وذلك بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار.

وعرقلت قوات الاحتلال حركة الفلسطينيين في الشيخ جراح، وأجبرت أهالي بناية مخيم الصمود في الحي على الخروج منها لتفتيشها، بحثا عن منفذ العملية.

وقامت شرطة الاحتلال بعمليات تفتيش في منازل الفلسطينيين بمخيم الصمود، واعتدت على عدد من الشبان، كما اقتحمت قوات الاحتلال مسجدا ودنسته في حي الشيخ جراح، بحثا عن منفذ العملية.

وقالت إذاعة الجيش إن القوات طلبت من المستوطنين في الشيخ جراح، إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد عملية إطلاق النار، حيث شاركت طائرات لشرطة الاحتلال في البحث عن منفذ إطلاق النار.

المصدر: عرب48