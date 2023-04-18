الاتفاق على هدنة لمدة 24 ساعة في السودان

أعلن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتفاق على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة “لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى”.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش السوداني سيلتزم بوقف إطلاق النار المقترح من قوى دولية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن البرهان القول إن الجيش “سيلتزم بوقف إطلاق النار ابتداء من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، لمدة 24 ساعة”. وأضاف “لم نتفق على وقت البدء، لكننا بالتأكيد سنلتزم بمقترح الآلية الثلاثية بأن تمتد (الهدنة) لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة 6 مساءً اليوم”.

وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتي أعلن في وقت سابق اليوم الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة.