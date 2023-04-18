كتيبة (جولاني) في جيش الاحتلال تعلن تمردها

تمرّد عشرات جنود كتيبة 51 من لواء النخبة في جيش الاحتلال "جولاني" على ترك معسكرهم اليوم الثلاثاء وإلقاء سلاحهم وذلك احتجاجًا على قرار نقل قائدهم من منصبه.

وذكرت القناة الـ 12 (الإسرائيلية)، أن تمرد الجنود جاء عقب قرار قائد اللواء نقل قائد الكتيبة التي يخدم بها أولئك الجنود لمنصب آخر، الأمر الذي استفزهم وجعلهم يقدمون على وقف التدريبات في قاعدة تساليم العسكرية في النقب، وترك سلاحهم.

في حين كتب أحدهم في تغريدة له أنهم تركوا القاعدة تعبيرًا عن مدى حبهم لقائدهم واحتجاجًا على قرار نقله، في الوقت الذي قال فيه الجيش إنه يحقق في ظروف الحادث.

يُذكر أن ضباط وجنود احتياط (إسرائيليين) أعلنوا في 24 آذار/مارس الماضي، رفضهم أداء الخدمة العسكرية؛ احتجاجًا على مضي حكومة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قانون الإصلاح القضائي.