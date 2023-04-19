تراجُع أسعار الذهب والنفط

تراجعت أسعار الذهب والنفط، اليوم الأربعاء، مع استعادة الدولار بعض قوته، فيما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو/ أيار قبل أن يوقف دورة الرفع بصورة مؤقتة.

ويحاول المستثمرون حالياً البحث عن مؤشرات، عما إذا رفع الفائدة في مايو/ أيار سيكون الأخير قبل أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً دورة رفع أسعار الفائدة.

وفي المعاملات الفورية، تراجع الذهب بنسبة 0.1% إلى 2003.03 دولارات للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2016.20 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر به أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأما المعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 25.16 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.6% إلى 1075.58 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 1% إلى 1624.72 دولاراً.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتاً، أو 0.4%، إلى 84.42 دولارا.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً، أو 0.4% أيضاً، إلى 80.53 دولارا للبرميل.