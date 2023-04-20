مظاهرة في استراليا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى

نظمت مجموعات التضامن مع فلسطين في استراليا، مظاهرة حاشدة وسط العاصمة سدني، رفضا لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى.

وشارك في المظاهرة أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، وأعضاء برلمان ومتضامنين أستراليين.

وقال نائب رئيس الاتحاد العربي الاسترالي بشير صوالحه، وهو أبرز نشطاء الجالية الفلسطينية في استراليا، إن المتظاهرين طالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات رادعة للاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق حريته واستقلاله.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات ضد جرائم الاحتلال المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

وبلغت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية والقدس خلال شهر مارس/آذار الماضي، 2927 انتهاكاً.

وقتلت قوات الاحتلال والمستوطنين خلال الشهر 26 مواطناً، بينهم 5 أطفال دون سن الـ18 عاماً.

وتشهد مدينة القدس توتراً بداية الشهر الجاري، عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في 5 أبريل/ نيسان الجاري، والاعتداء على المصلين فيه بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.