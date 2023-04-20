فلسطين تعلن غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال المفتي العام في بيان له تلاه مساء اليوم الخميس، إن الاجتماع الذي عقد في دار الإفتاء بالمسجد الأقصى المبارك، بحضور رئيس المجلس الأعلى للإفتاء، وخطباء المسجد الأقصى، ورجال الدين والإصلاح، أقر ثبوت رؤية هلال شهر شوال بالوجه الشرعي وعليه يكون يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد.

وكانت السعودية وقطر وعدد من الدول العربية والاسلامية أعلنوا ثبوت شهر شوال، وأن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر.

وتتقدم مؤسسة الرسالة للإعلام، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط في كل أماكن مواقعه، بالتهنئة القلبية الحارة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلين الله عزوجل أن يعيده علينا وقد تحررت العباد والبلاد.

كما تتقدم إلى الأسرة الصحفية بخالص التهاني والتبريكات، وتتقدم من عوائل شهداء وجرحى وأسرة الأسرة الصحفية بالتهنئة الخالصة، معربة عن أملها أن يأتي العيد القادم، وقد نقلت الأسرة الصحفية صورة التحرير من باحات المسجد الأقصى المبارك.