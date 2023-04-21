120 مُصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أعداد المصلين بنحو 120 ألفا، توافدوا منذ ساحات الفجر إلى المسجد الأقصى، حيث امتلأت ساحاته بهم مع بدء الصلاة.

وشارك في أداء الصلاة عائلات مقدسية برجالها ونسائها وأطفالها زحفوا منذ ساعات الصباح الباكر من كل الأحياء والبلدات والقرى المحيطة بالقدس، إضافة إلى مدن الضفة الغربية.

ودخل المصلون إلى المسجد، وهم يهللون ويكبرون بتكبيرات العيد.

ومع انتهاء الصلاة، قام فلسطينيون على البوابات الخارجية للمسجد وفي ساحاته بتوزيع الحلوى على المصلين.