أردوغان يُهدي شعبه غاز مجاني لمدة عام بعد تدشين استخراجه من البحر الأسود

دشّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخراج الغاز الطبيعي من حقل تركي في البحر الأسود، في خطوة تقود البلاد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.

وقال أردوغان عن الحقل إنه الأكبر في تركيا، وسيسهم في تقليص اعتماد البلاد على استيراد الطاقة.

وأعلن أردوغان عن توفير الغاز الطبيعي الذي يستهلكه المواطنون الأتراك في مطابخهم ولتسخين المياه مجانا لمدة عام.

وأوضح أردوغان أن حجم احتياطيات الغاز المكتشفة في البحر الأسود بلغت 710 مليارات متر مكعب.

وبيّن أن استخراج الغاز ونقله يفرح 85 مليون مواطن تركي، ولكنه في الوقت نفسه يحزن البعض ممن ربط مستقبله السياسي بمشاكل الشعب، وممن يشعر بضيق من نجاحات تركيا، ومن لا يريد لها النمو وتعزيز قوتها، وفق تعبيره.

بدوره، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز مساء الخميس أن الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود يكفي كل منازل البلاد لمدة 35 عاما، ولفت إلى أن تركيا أشعلت اليوم الشرارة الأولى على طريق اكتفائها الذاتي من الطاقة.

وأشاد بسرعة إنجاز مشروع تطوير الحقل البحري للغاز الطبيعي عقب الاكتشاف الأول (عام 2020).

وقال إننا سننتج 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا من 10 آبار في المرحلة الأولى، و40 مليون متر مكعب يوميا من 40 بئرا في المرحلة الثانية.

وأوضح دونماز أن المشروع سيلبي نحو 30% من احتياجات تركيا الحالية من الغاز الطبيعي بمفرده عندما يصل إلى طاقته الكاملة.

والعام الماضي، تلقّت تركيا من روسيا 40% من احتياجاتها من الغاز، وتستورد الغاز أيضا من أذربيجان وإيران، علما بأن أنقرة تبحث عن سبل لتنويع مصادر إمداداتها، خاصة بعدما بدأت روسيا الحرب على أوكرانيا العام الماضي.

المصدر : وكالات