الاحتلال يزعم مصادرة نصف مليون شيقل عملات رقمية لحماس

قرر وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت مصادرة حوالي نصف مليون شيقل من العملات الرقمية التابعة لحركة حماس، بحسب ما ادعت وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن ما تسمى ب"الهيئة الوطنية (الإسرائيلية) لمكافحة الإرهاب الاقتصادي" التابعة لوزارة الجيش نجحت مؤخراً في الوصول الى مئات المحفظات وعشرات الحسابات الالكترونية للعملات الرقمية والتي استخدمتها حماس عبر محلات صرافة.

وفي إطار الحملة، تم ضبط 80 حساب الكتروني ومئات المحفظات الرقمية والمرتبطة بمحلات صرافة على علاقة بحركة حماس في قطاع غزة وهي: شركة المتحدون للصرافة ، مكتب دبي في غزة للصرافة والحوالات المالية، بالإضافة لشركة الوفاق للصرافة.

وبينت الصحيفة أن القانون (الإسرائيلي) يسمح بمصادرة الأموال الرقمية حال تم الاتجار بها عبر محلات وشركات صرافة أعلن عنها كمنظمات محظورة.

وأضافت أنه بعد أن وقع جالانت على أمر الضبط تم وضع اليد على نصف مليون شيقل بضغطة زر واحدة ، حيث تعتبر برمجة BIANCE الساحة الالكترونية التي يتم فيها الاحتفاظ بالمحفظات والحسابات، وتم تفريغها من تلك الأموال وتحويلها مباشرة إلى ميزانية الكيان.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من أن المبلغ ليس بالكبير إلا أن ما حصل يعد سابقة، حيث انتقل الكيان من مرحلة التهديد إلى التنفيذ بمصادرة الأموال الرقمية والتي تهدف إلى ردع جهات دولية عن التعامل بأموال خاصة بحماس.

فيما عقبت وزارة الجيش قائلة بأن ما جرى يعبر عن معادلة جديدة وهي أن التعامل مع شخصيات وهيئات محظورة سيوصل إلى فقدان تلك الأموال.

المصدر: وكالة صفا