جو ربيعي والحرارة حول معدلها السنوي العام

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الأحد غائما جزئيا ربيعيا لطيفا نهارا وباردا ليلا، خاصة في المناطق الجبلية.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون يوم الإثنين غائما جزئيا إلى صاف، ربيعيا ومعتدلا نهارا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الجو يكون الثلاثاء المقبل غائما جزئيا إلى صاف، ربيعيا لطيفا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.