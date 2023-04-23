قناة عبرية: (إسرائيل) تستعد لفترة معقّدة وخطيرة

قالت القناة 12 العبرية، إن (إسرائيل) تستعد لفترة معقّدة وخطيرة بعد انتهاء شهر رمضان، مشيرة إلى أن قواعد اللعبة قد تغيّرت.

وذكرت القناة العبرية أن "حماس، تعمل على تعزيز قدراتها العملياتية من لبنان، مثل تلك التي تسمح بإطلاق 38 صاروخا في دقيقتين فقط كما حدث قبل أسبوعين".

وأضافت: "ما بعد رمضان: السنوار يطوّر بشكل كبير استراتيجية الجبهات المتعددة، مما يغير قواعد اللعبة".

وتابعت القناة العبرية: "في إسرائيل يستعدون لفترة معقدة وخطيرة يمكن أن تؤدي إلى إشعال برميل المتفجرات".

وزادت: "في إسرائيل تم تحليل خطاب السنوار الأخير بعمق وتولد تصور لشخصية تحريضية بأن قواعد اللعبة تغيرت، ولم تعد وحدة الساحات مجرد شعار".