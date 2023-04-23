ملياردير روسي يتنبأ بنهاية عهد هيمنة الدولار في غضون 5 سنوات

أعرب رجل الأعمال الروسي، أوليغ ديريباسكا، الأحد، عن ثقته في أن الدولار لن يعود العملة المهيمنة عالمياً في غضون خمس سنوات.

وكتب ديريباسكا عبر "تلغرام": "في غضون خمس سنوات، سيكون العالم أكثر توازناً، وستتنوع الحسابات، وستكون العملات الرقمية المشفرة متوافقة".

وأضاف أنه "في البداية سيكون الأمر صعباً، ولكن فيما بعد سيكتشف العالم جودة جديدة، وسيكون ذلك بالفعل عالما خاليا من الهيمنة".

واعتبر الملياردير الروسي أن نهاية عهد هيمنة الدولار ستأتي بسبب استخدامه "كسلاح انتقامي ضد كل من له رأي آخر دون أي اكتراث بالجوانب القانونية"، مشيراً على سبيل المثال، إلى "فرض عقوبات على الشركات التي توظف عشرات ومئات الآلاف من الأشخاص".

وفي وقت سابق، أعرب نائب وزير الخزانة الأميركي أديوالي أدييمو عن اعتقاده بأن سياسة العقوبات الأميركية، بما في ذلك القيود الحالية المفروضة على روسيا، لا ينبغي أن تقوض دور الدولار كواحد من العملات المهيمنة في العالم.

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