عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة في الأقصى، وعاثت خرابا به.

وبينت أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأقاموا صلوات تلمودية عن حائط البراق.

كما قطعت قوات الاحتلال أسلاك الكهرباء في مصلى باب الرحمة بالأقصى فيه للمرة الثانية خلال 48 ساعة، ومنعت حراس المصلى والأهالي من الاقتراب والدخول إليه.

وكانت قد أعلنت جماعات "إدارة الهيكل" الاستيطانية عن عودة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، اعتبارًا من اليوم، وسط دعوات لاقتحامه يوم الأربعاء القادم للاحتفال بما وصفته بـ "يوم الاستقلال".

وتواصلت الدعوات الفلسطينية بضرورة الديمومة والمحافظة على الرباط في المسجد الأقصى المبارك، بعد شهر رمضان، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين ومخططاتهم التهويدية.