نعي فصائلي للشهيد عويض: الإعدامات الميدانية تزيد التمسك بالمقاومة

أكدت فصائل ومؤسسات فلسطينية ظهر اليوم الاثنين، أن عمليات الاعدامات الميدانية التي تُنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، ستزيد من إصرار شعبنا على الاستمرار بنهج المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضه.

جاء ذلك في بيانات منفصلة أصدرتها فصائل تعقيباً على استشهاد الشاب سليمان عايش حسين عويض (20 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر في أريحا فجر اليوم الاثنين.

حماس: شعبنا سيبقى على عهد الوفاء للقدس والأقصى

وقالت حركة حماس إن الشعب الفلسطيني، سيبقى على عهد الوفاء للقدس والأقصى حتى زوال الاحتلال.

وأضافت حماس في بيان وصل "الرسالة نت"، أنّ استهداف قوات الاحتلال المتكرّر لمخيم عقبة جبر لن يكسر عزيمة الشعب الفلسطيني والمقاومين الأبطال في التصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وأكدت، أن مخيمات اللاجئين الشاهدة على جريمة الاحتلال المتواصلة ستكون كما كانت دوما خزاناً للثورة، مشددةً أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً.

فتح: جرائم الاحتلال تدلّل على مآربه التصعيديّة للأوضاع

من جانبها، أكدت حركة فتح أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، تدلّل على مآربه التصعيديّة للأوضاع.

وأضافت فتح في بيان وصل "الرسالة نت"، أنّ سياسة القتل والإرهاب، والاقتحامات اليوميّة للأراضي الفلسطينيّة، والاعتقالات، وإقامة الحواجز العسكريّة؛ لن تجدي نفعًا في تمرير المخططات الاستهدافيّة لحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدوليّ إلى التدخّل الفوريّ لكبح العدوان الإسرائيليّ المتواصل بحقّ الشعب الفلسطيني، مؤكّدةً أنّ الاكتفاء بالبيانات الورقيّة؛ يفاقم من تأزم الأوضاع.

وحملت الاحتلال الإسرائيليّ مسؤوليّة وتداعيات جرائمه وسياساته الإرهابيّة.

الأحرار: دماء الشهداء ستبقى لعنة تطارد الاحتلال

من جانبها، أكدت حركة الأحرار أن دماء الشهداء ستبقى لعنة تطارد قادة الاحتلال وأعوانهم، ووقوداً لاستمرار معركة التحرير.

ونعت الأحرار في بيان وصل "الرسالة نت"، الشهيد سليمان عايش عويض، مؤكدة أن الشهداء هم فخر الوطن.

المقاومة الشعبية: دماء الشهيد عويض أمانة لن نفرط فيها

من جانبها، صرّحت حركة المقاومة الشعبية، بأن دماء الشهيد سليمان عويض أمانة لن يفرط فيها، ولن يساوم عليها، وستكون هذه الدماء نوراً يضيء طريق الأحرار ويبدد ظلام العدوان والاحتلال.

وشددت المقاومة الشعبية في بيان وصل "الرسالة نت"، على الوفاء لدماء الشهداء حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا فلسطين.

الهيئة الدولية: "إسرائيل" كيان مارق يمارس الإرهاب والعنصرية

وفي السياق، أكدت الهيئة الدولية "حشد"، أن "إسرائيل " كيان مارق يمارس الإرهاب والعنصرية بصورة مفزعة ويمارس ازْدراء غير مسبوق لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة؛ ما يؤشر لحالة من التنكر الإسرائيلي الدائم لمعايير حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

ودعت حشد في بيان وصل "الرسالة نت"، المجتمع الدولي وأحرار العالم ضرورة التحرك الفوري لردع ولجم الاحتلال الحربي الإسرائيلي؛ ومقاطعته وفرض العقوبات عليه، ومحاسبة قادته كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية.