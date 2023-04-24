بالصور والفيديو|| 10 إصابات بعملية دعس في القدس

استشهد شاب فلسطيني من محافظة القدس، اليوم الاثنين، برصاص شرطة الاحتلال ، عقب تنفيذه عملية دهس في "شارع يافا" بالمدينة، أسفرت عن 10 إصابات في صفوف المستوطنين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية دهس وقعت في مدينة القدس، اليوم، أدت لوقوع عدة إصابات بين المستوطنين. ووصفت القناة "12" الإسرائيلية العملية بأنها "قومية"؛ في إشارة إلى أن المنفذ فلسطيني والخلفية "فدائية".

وأكدت شرطة الاحتلال، استشهاد الفلسطيني؛ منفذ عملية الدهس، عقب إصابته بعدة طلقات نارية. بينما ذكرت إذعة جيش الاحتلال أن منفذ العملية "ليس لديه خلفية أمنية معروفة".

وأشارت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"معاريف"، إلى أن عملية دهس نُفذت في "شارع يافا" بمدينة القدس، أدت لإصابة 10 مستوطنين بجراح مختلفة؛ بينهم إصابة خطيرة، قبل أن تقوم شرطة الاحتلال بـ "تحييد" المنفذ.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن العملية وقعت في سوق محانيه يهودا بمدينة القدس، وأسفرت عن عدة إصابات.

ونوهت القناة "12" إلى أن أجهزة أمن الاحتلال أكدت أنه عملية الدهس في القدس "عملية قومية". لافتة النظر إلى أن المنفذ شاب فلسطيني من قرية بيت صفافا قضاء القدس ويبلغ من العمر 39 عامًا.

من جانبها، أوضحت "نجمة داود" الحمراء أن الإصابات توزعت كالتالي: إصابة خطيرة وأخرى متوسطة، و8 إصابات طفيفة.

وجاءت عملية القدس ردًا على عودة الاقتحامات للمسجد الأقصى، وما حدث من اعتداءات على مصلى الرحمة بالقدس وكذلك المسجد الإبراهيمي في الخليل.

كما جاءت بعد ساعات من استشهاد الشاب سليمان عايش، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مخيم عقبة جبر في أريحا.