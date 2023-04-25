عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال (الإسرائيلي)، وأدوا طقوساً تلمودية عند الأبواب وفي الساحات.

وبالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، اقتحمت قوات الاحتلال مصلّى باب الرحمة في المسجد الأقصى وصادرت هويات المرابطين فيه.

وأشارت مصادر مقدسية إلى اعتقال قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى المبارك جاد الله الغول، عقب اعتداء قوات الاحتلال على سيدة قرب باب الرحمة ومحاولته الدفاع عنها.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.