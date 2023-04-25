تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى

أوضحت المرابطة رجاء دعور من مدينة عكا أن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن هناك مخطط ُيحاك ضد مصلى باب الرحمة وذلك في ظل تكرار اقتحامه والعبث بمحتوياته خلال أيام عيد الفطر.

وقالت دعور، "يريدون منعنا من الرباط في ساحة باب الرحمة، اليوم قاموا بتقطيع أسلاك الكهرباء، وعبثوا بمحتويات المصلى، وأخرجوا الأغطية والسجاد، والمراوح، والمدافئ، وقاموا بتكسيرها".

وتابعت، "ما يحدث محزن جدًا، أنا أخدم في مصلى باب الرحمة قبل أن يعاد افتتاحه، وقبل يوم من افتتاحه تم اعتقالي مع مرابطات من مدينة أم الفحم، ولكن يبدو أن الأوضاع الآن اختلفت عمّا كان عليه المصلى بعد افتتاحه".

وأضافت، "اليوم تم تركيب كاميرا جديدة في مصلى باب الرحمة، ولا أعلم إن كانت كاميرات لتسجيل الصورة فقط، أم الصوت والصورة، يريدون معرفة كل ما يحدث داخل مصلى باب الرحمة، وعدد المصلين".

وأردفت "المرابطون عندما يصلون لمصلى باب الرحمة، يشعرون أنه بيتهم ومكانهم ويشعرون بالراحة التامة به، ولكن يبدو أن الاحتلال لا يريد تركه وشأنه".

وقالت، "يوميًا، منذ أول يوم في العيد، تقتحم قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة وتقوم بتخريب محتوياته، ولا نعلم إن كان هناك مخطط آخر للعبث بالمصلى خلال الفترة المقبلة، يريدون تحويله لخرابة، وتفريغه من المصلين".

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة عدة مرات خلال أيام عيد الفطر السعيد، وقامت بتقطيع أسلاك الكهرباء داخل المصلى مرتين خلال 48 ساعة.

الجرمق الإخباري