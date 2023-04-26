شاهد| عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من جيش الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية.

ورفع مستوطنون علم الاحتلال ونفذوا ما يسمى (السجود الملحمي) قرب مصلى باب الرحمة، خلال اقتحامهم المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر مقدسية أن 227 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى حتى اللحظة، بينما اقتادت قوات الاحتلال 4 شبان وفتاة إلى خارج المسجد.

واقتحم مستوطنون أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، عقب تجدد عدوان الاحتلال وهجمته على مصلى باب الرحمة بمدينة القدس المحتلة.

وخلال اليومين الماضيين، دنّست قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة وخربت محتوياته، وقطعت تمديداته الكهربائية، وسط نهبٍ لمحتوياته التي أضافها المعتكفون أواخر شهر رمضان.

وقطعت قوات الاحتلال سماعات مآذن الأقصى لمنع صوت الأذان من الوصول خارجه، وحاول جنود الاحتلال ترهيب المصلين في باب الرحمة بتصويرهم، بعد تلبيتهم نداء الأقصى وأداء الصلوات فيه.

ودعت شخصيات وجهات مقدسية الفلسطينيين لأداء الصلاة في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين.

وأهابت بالمواطنين وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى، بالحشد والمشاركة في الصلاة، لحماية المصلى والمسجد من أطماع الاحتلال واقتحام المستوطنين.