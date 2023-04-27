قتيل في جريمة إطلاق نار في كفر ياسيف

لقي رجل مصرعه، مساء الأربعاء، في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر ياسيف في الداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية، أن فواز عبد اللطيف (45 عاما)، أصيب بجروح حرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر ياسيف، وقدم طاقم طبي الإسعاف الأولي له، ونقل إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته.

وفي مدينة يافا، أصيب شخصان بجروح خطيرة ومتوسطة إثر جريمة إطلاق نار استهدفت محلا تجارية، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة (الإسرائيلية) عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام ولغاية الآن إلى 52 قتيلا بينهم إمرأة وشابة، فيما تبين أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.