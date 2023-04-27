تظاهرة يمينية ضخمة اليوم بالقدس دعمًا للتغييرات القضائية

دعت أحزاب الائتلاف اليميني (الإسرائيلي) المتطرف إلى تظاهرة اعتبروها (الأضخم) في تاريخ الكيان، قبالة الكنيست غربي مدينة القدس المحتلة، مساء الخميس؛ دعمًا للتغييرات القضائية.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أنه جرى حجز ألف حافلة حتى الآن لنقل المشاركين في التظاهرة التي ستبدأ الساعة السابعة من مساء اليوم، إذ سيتم نقل المتظاهرين من مئات نقاط التجمع في الكيان.

ودعا أقطاب اليمين (الإسرائيلي) وأحزاب المتدينين (الحريديم) أنصارهم للاشتراك في التظاهرة.

وذكرت القناة أن التوقعات تشير إلى مشاركة مئات الآلاف في التظاهرة على الرغم من عدم إصدار كبار حاخاماتهم دعوات للتظاهر حتى الآن، وهو ما يعني مشاركة محدودة من جانبهم.

ويسعى اليمين إلى تبنى أسلوب اليسار في التظاهرات واللجوء للشارع للتغطية على التغييرات القضائية التي تسعى حكومة اليمين لتمريرها في الدورة الصيفية من الكنيست، والتي ستبدأ خلال الشهر المقبل، وذلك حال عدم التوصل إلى تفاهمات في المفاوضات التي تجري بوساطة من رئيس الكيان (اسحق هرتسوغ).

وكالة صفا