(ماسة) تختطف قلوب المتابعين بفيديو مؤثر لوالدها الراحل

خطفت ابنة الفنان السوري الراحل محمد قنوع، قلوب المتابعين، بعد نشرها مقطع فيديو مؤثر، يجمعها مع والدها قبل وفاته.

ونشرت ماسة محمد قنوع، مقطع فيديو تضمن مجموعة من اللقطات المؤثرة التي جمعتها بوالدها، فيما تداولته منصات التواصل الاجتماعي في سوريا بشكل كبير.

وظهرت ماسة مع والدها وهما يتعانقان على أنغام أغنية "بيقولوا لي إني شبهك"، وعلقت على الفيديو بقولها "حتة منك".

وتفاعل عدد من مشاهير سوريا مع ماسة محمد قنوع، أبرزهم اليوتيوبر السوري عمر مسكون، الذي كتب: "ربي يجعل قبره روضة من رياض الجنة لله ما اعطى ولله ما اخذ! ربي ينزل على قلوبكم الصبر والسلوان والسكينة يا رب".

كما تفاعلت النجمات، سلاف فواخرجي، وريم نصر، والإعلامية لمى الأصيل، وغيرهن.

وتوفي الفنان السوري محمد قنوع عن عمر ناهز (49عاما)، مساء السبت الماضي، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة.