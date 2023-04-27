حماس تزف الشهيد طه

زفّت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، الشهيد المجاهد: أحمد يعقوب طه (39 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال بعد محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن، مساء اليوم، شمال سلفيت.

وعزّت الحركة ذوي الشهيد ومحبيه، ونؤكد أن مقاومة شعبنا ماضية بعنفوان وثبات حتى دحر الاحتلال وتحقيق أهدافنا الوطنية في تحرير الأرض وتطهير المقدسات وعودة لاجئينا وتحرير أسرانا البواسل من سجون الاحتلال.

وأكدّت الحركة أبناء شعبنا لن يقفوا صامتين أمام تدنيس المقدسات، وسيبقون أوفياء بالدفاع عنها، وإزاء ذلك ندعو إلى جماهير شعبنا إلى مواصلة الحشد في الفجر وفي صلاة الجمعة دفاعاً عن الأقصى وإفشالاً لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.