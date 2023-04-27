إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان.. ترفع علم هذه الدولة

احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة نفط في خليج عمان بينما كانت تبحر في المياه الدولية، في أحدث واقعة في سلسلة عمليات احتجاز عدة سفن تجارية في مياه الخليج في العامين الماضيين.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني عبر قناته على تيليجرام بأن البحرية الإيرانية احتجزت سفينة ترفع علم جزر مارشال، لكنها لم تضف المزيد من التفاصيل.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان، إن السفينة هي "أدفانتج سويت"، وتفيد بيانات "ريفينيتيف" لتتبع السفن بأنها ناقلة نفط خام من طراز سويس ماكس استأجرتها شيفرون عملاقة النفط ورست آخر مرة في الكويت.

وقالت شركة أمبري للأمن البحري إن القوات البحرية بالحرس الثوري هبطت على السفينة باستخدام طائرة هليكوبتر واحتجزتها قبالة ساحل بندر جاسك في إيران.

وبحسب قاعدة بيانات الشحن التابعة للمنظمة البحرية الدولية فإن الناقلة أدفانتج سويت مملوكة لشركة مسجلة في الصين.

وقالت البحرية الأمريكية: "مضايقات إيران المستمرة للسفن والتدخل في الحقوق الملاحية في المياه الإقليمية تهديد للأمن البحري وللاقتصاد العالمي"، مضيفة أن إيران استولت في العامين الماضيين بشكل مخالف للقانون على خمس سفن تجارية على الأقل في الشرق الأوسط.

من جهتها نقلت وكالة "إرنا" عن البحرية الإيرانية قولها، إن احتجاز السفينة تم الليلة الماضية بعد اصطدامها بزورق إيراني الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من أفراد طاقم الزورق وفقدان اثنين منهم.

وأوضحت أن السفينة وبعد حادث الاصطدام عمدت إلى الفرار من مياه الخليج بدلا من القيام بإسعاف وإنقاذ طاقم الزورق الإيراني وهذا ما يتعارض مع القوانين الدولية.

ونفذت العملية المدمرة بايندر التابعة لبحرية الجيش الإيراني بناء على حكم قضائي، وبطلب من مركز الرصد والإنقاذ البحري. وفق المصدر ذاته.

وحدثت منذ عام 2019 سلسلة من الهجمات على السفن في مياه الخليج الاستراتيجية في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفرجت إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر عن ناقلتين ترفعان علم اليونان كانت قد احتجزتهما في الخليج في أيار/ مايو ردا على مصادرة الولايات المتحدة لنفط من ناقلة ترفع علم إيران قبالة سواحل اليونان.

ويمر نحو خمس نفط العالم من خلال مضيق هرمز، وهو نقطة تفتيش ضيقة بين إيران وعمان كانت تمر من خلالها الناقلة أدفانتج سويت، بحسب بيانات تتبع السفن.

ودعت البحرية الأمريكية، التي يتمركز أسطولها الخامس في البحرين، القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى الإفراج الفوري عن الناقلة.

وورد في بيان البحرية الأمريكية أن السفينة أطلقت نداءات استغاثة في أثناء احتجازها.