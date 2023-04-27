بالفيديو|| 200 ألف متظاهر في القدس دعمًا لـ(تشريعات القضاء)

تظاهر عشرات الآلاف من أنصار اليمين (الإسرائيلي)، مساء اليوم الخميس، في مدينة القدس، دعمًا للتعديلات القضائية التي جمّدتها حكومة الاحتلال عقب الاحتجاجات الرافضة للتعديلات.

وقالت القناة 12 العبرية، إن نحو 200 ألف متظاهر من أنصار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خرجوا دعمًا لخطة "تعديل القضاء".

وأضافت أن المتظاهرين هتفوا بشعارات "الشعب يريد الإصلاح القضائي".

وفي السياق، قال وزير القضاء (الإسرائيلي) ياريف ليفين، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق حول الإصلاح القضائي، مشيرًا إلى أن المعارضة الإسرائيلية ترفض أي اقتراح بالخصوص.

وفي 27 مارس الماضي، جمّدت حكومة الاحتلال التشريعات القضائية بالقراءتين الثانية والثالثة للقانون، مع الإصرار على تنفيذ التعديلات إلى حين الوصول إلى إجماع واسع.

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.