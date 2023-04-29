أبو دياب: دعوات وحشد كبير لمسيرة الأعلام بالقدس

أكد فخري أبو دياب الناشط المقدسي، وجود حملة ضخمة لدعوة الجماعات المتطرفة، لمسيرات ‏الأعلام بالقدس، فيما يسمى بـ(عيد الاستقلال) بالخامس عشر من مايو القادم.‏

وقال أبو دياب لـ(الرسالة نت) إن المتطرف بن غفير المسمى بوزير الأمن القومي، يقود هذه ‏الحملة في محاولة لتصعيد الأوضاع في القدس.‏

وأوضح أن الاحتلال يسعى لأن يكون هذا اليوم حاسمًا، مشيرا إلى أن الصهيونية الدينية التي ‏تقود حكومة الاحتلال هي التي اخترعت هذا اليوم، وفي مقدمتهم بن غفير وسموترتيش.‏

ولفت أبو دياب إلى أن هناك دعما حكوميا سيتجسد في هذا اليوم، في محاولة لإثبات حضور ‏اليمين، مؤكدا أن هذا اليوم بما يخطط له الاحتلال سيكون من أصعب أيام القدس، ما يستدعي ‏تكثيف الرباط في باحات الأقصى المبارك.‏

ويعود تاريخ مسيرة الأعلام إلى ما قبل 30 عامًا، وأول من دعا لها هو الرابي تسفي يهودا ‏كوك، الزعيم الروحي والتاريخي للصهيونية اليهودية، الذي يعتبر القائد الروحي حتى للحزب ‏الوطني الديني "المفدال"، الذي ضم كل أجنحة وحركات التيار الديني الصهيوني.‏

وبدأت هذه المسيرة بمبادرة فردية انطلقت عام 1968 كمسيرة (متواضعة) في ساعات المساء في ‏الذكرى السنوية (وفق التقويم العبري) لاحتلال شرقي القدس. ‏

وتطورت المسيرة إلى طقس يظهر حجم التأييد للتيار الديني الصهيوني عام 1974، بقيادة الرابي ‏كوك، الذي كان يعتبر أن إقامة (إسرائيل) هي مجرد محطة في طريق الخلاص النهائي لليهود مع ‏نزول المسيح اليهودي المنتظر. ‏