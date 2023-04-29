الاحتلال يهدم غرفة مسنّة بحي الشيخ جراح

هدمت سلطات الاحتلال غرفة المسنّة المقدسية فاطمة سالم 75 عامًا، في منطقة الشيخ جراح ‏بالقدس.‏

وقال إبراهيم سالم نجل الحاجة لـ(الرسالة نت) إن سلطات الاحتلال هدمت الغرفة وأخطرت بإخلاء ‏بقية البيت، الذي يتكون من 3 غرف.‏

وأوضح أنّ الغرفة بُنيت منذ أكثر من 15 عامًا، ضمن مساحة البيت، ولكن بلدية الاحتلال ‏هدمتها أول أمس، مشيرا إلى وجود ‏إخطارات بهدم 15 منزلا‏ تقريبا في الشيخ جراح.‏

وأكد سالم أن عمليات الهدم ‎ سياسة قديمة جديدة، لكن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، ‏تحاول الإسراع في الهدم، وحسم وجود المقدسيين في منطقة الشيخ جراح.‏

وتسببت محاولات الاحتلال لتهجير أهالي الشيخ جراح عام 2021، باندلاع مواجهة "سيف ‏القدس"، التي أطلقتها المقاومة رفضا لهذه الإجراءات.‏

ويواصل الاحتلال عمليات إخلاء وهدم منازل المواطنين في القدس، تحديدا في حي الشيخ جراح.‏