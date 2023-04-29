الاحتلال يهدم غرفة مسنّة بحي الشيخ جراح

هدمت سلطات الاحتلال غرفة المسنّة المقدسية فاطمة سالم 75 عامًا، في منطقة الشيخ جراح بالقدس.
وقال إبراهيم سالم نجل الحاجة لـ(الرسالة نت) إن سلطات الاحتلال هدمت الغرفة وأخطرت بإخلاء بقية البيت، الذي يتكون من 3 غرف.
وأوضح أنّ الغرفة بُنيت منذ أكثر من 15 عامًا، ضمن مساحة البيت، ولكن بلدية الاحتلال هدمتها أول أمس، مشيرا إلى وجود إخطارات بهدم 15 منزلا تقريبا في الشيخ جراح.
وأكد سالم أن عمليات الهدم سياسة قديمة جديدة، لكن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، تحاول الإسراع في الهدم، وحسم وجود المقدسيين في منطقة الشيخ جراح.
وتسببت محاولات الاحتلال لتهجير أهالي الشيخ جراح عام 2021، باندلاع مواجهة "سيف القدس"، التي أطلقتها المقاومة رفضا لهذه الإجراءات.
ويواصل الاحتلال عمليات إخلاء وهدم منازل المواطنين في القدس، تحديدا في حي الشيخ جراح.